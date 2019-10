XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (30.10.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Seit ein paar Monaten arbeite die Fresenius-Aktie an einer Bodenbildung. Gestern sei der Titel einen wichtigen Schritt weitergekommen. Schließlich sei dem Gesundheitspapier mit einem Aufwärtsgap (44,12 EUR zu 44,62 EUR) der Sprung über den Abwärtstrend seit Mai 2019 (akt. bei 44,09 EUR) gelungen. Das beschriebene Gap unterstreiche die Ambitionen der Bullen, nun endgültig für eine untere Umkehr zu sorgen. Anleger sollten in diesem Zusammenhang unbedingt die Kombination aus dem Septemberhoch (46,05 EUR) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 46,43 EUR) beachten. Gelinge der Sprung über diese Hürden, wäre eine nicht ganz idealtypische inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation - inklusive eines rechnerischen Anschlusspotenzials von rund 5,50 EUR - abgeschlossen. Interessanterweise harmoniere dieses Kurspotenzial sehr gut mit dem bisherigen Jahreshoch von Anfang April bei 52,82 EUR. Auf den diskutierten Befreiungsschlag lasse aktuelldie Relative Stärke (Levy) auf Wochenbasis hoffen, denn im Verlauf des Trendfolgers liege bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Als Absicherung auf der Unterseite sei indes die oben angeführte Kurslücke prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)