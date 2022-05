Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (04.05.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius habe heute Morgen ein durchwegs solides Zahlenwerk für das abgelaufene Q1 2022 präsentiert und habe trotz eines schwierigen Marktumfeldes die Erwartungen übertreffen können. So habe der deutsche Gesundheitskonzern einen Umsatz von EUR 9,72 Mrd. (Konsens: EUR 9,43 Mrd.) erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einem Plus von 8% (währungsbereinigt +5%) entspreche. Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich um 6% (währungsbereinigt +3%) auf EUR 462 Mio. verbessert und sei damit rund 8,5% über den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 425 Mio. angesiedelt gewesen.Aufgrund der erhöhten Unsicherheit und Volatilität im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg rechne Fresenius im Geschäftsjahr 2022 nun mit ausgeprägteren Belastungen durch Kosteninflation und Lieferkettenengpässe.Nichtsdestotrotz habe Fresenius angesichts des robusten Quartalberichts den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Man rechne weiterhin mit einem währungsbereinigten Anstieg des konzernübergreifenden Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einem währungsbereinigten Anstieg des bereinigten Konzernergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich.Die letzte Empfehlung für die Fresenius-Aktie lautete "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Fresenius auf der "Top Picks" Liste der RBI. (Analyse vom 04.05.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.