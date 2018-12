Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

62,70 EUR +0,16% (11.12.2018, 10:00)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (11.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Neue Börseninformationen, die Kurslücken nach sich ziehen würden, würden es Anlegern erlauben fundamentale Einflussfaktoren mit den Vorzügen der technischen Analyse zu verknüpfen. Am Beispiel der FMC-Aktie lasse sich der Handelsansatz des Analysten verdeutlichen. Am vergangenen Freitag habe das Papier eine große Kurslücke bei 67,94/64,54 EUR hinnehmen müssen, die in der Folge (bisher) nicht geschlossen worden sei. Solche Gaps, die offen bleiben würden, sollten Investoren in Trendrichtung interpretieren. Im konkreten Fall handle es sich also um ein weiteres Warnsignal. Dazu komme die charttechnische Ausgangslage, denn der Titel habe den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2003 (akt. bei 77,74 EUR) genauso preisgeben müssen wie das Tief vom August 2015 (63,10 EUR).Ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 61,22 EUR könnten Anleger deshalb zu einem erneuten Einstieg auf der Shortseite nutzen. Die Hochpunkte von 2012 bei 60,27/59,58 EUR würden zusammen mit dem 50%-Retracement der Aufwärtsbewegung seit 2009 (59,67 EUR) eine erste Haltezone definieren, ehe die verschiedenen Hochs bei rund 55 EUR wieder auf die Agenda rücken würden.Als Stopp bietet sich im Ausbruchsfall das oben genannte Tief vom August 2015 an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt (Analyse vom 11.12.2018)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:62,7999 EUR +1,59% (11.12.2018, 09:44)