Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

59,38 EUR +0,20% (05.11.2021, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

59,40 EUR -0,03% (05.11.2021, 12:04)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (05.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Auch im dritten Quartal 2021 hätten sich beim Dialyse-Spezialisten neben den Corona-Belastungen ungünstige Effekte negativ ausgewirkt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dennoch sehe sich FMC im Rahmen der eigenen Erwartungen und habe grundsätzlich erneut den Ausblick für das GJ 2021 bestätigt. Die Übersterblichkeit von Dialysepatienten solle nun im dritten Quartal ihren Höhepunkt erreicht haben. Damit würden wieder die mittel- bis langfristigen Wachstumschancen in den Fokus der Anleger rücken.Vor diesem Hintergrund bekräftigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die FMC-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 75 Euro. (Analyse vom 05.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Fresenius Medical Care-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: