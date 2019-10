ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (30.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Die Q3-Zahlen hätten ergebnisseitig über den Analystenerwartungen und dem Marktkonsens gelegen. Die Umsatz- und Ergebnisziele für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 habe FMC erneut bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte FMC ein bereinigtes Umsatzwachstum von +3% bis +7% y/y. Das bereinigte Nettoergebnis zu konstanten Wechselkursen werde dagegen am unteren Ende der Zielsetzung von: -2% bis +2% y/y gesehen. Gottschalt bestätige seine Schätzungen (u.a. berichtetes EPS 2019e: 3,93 Euro; berichtetes EPS 2020e: 4,54 Euro). Die im September erfolgte Einführung des Dialysegerätes 4008A auf dem chinesischen Markt erachte der Analyst für positiv, da dadurch eine bessere regionale Diversifizierung erreicht werde. Das gegenwärtige Geschäft sei stark von den USA abhängig.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die FMC-Aktie bekräftigt. Das Kursziel werde bei 70 Euro belassen. (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:64,42 EUR +2,91% (30.10.2019, 11:57)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:64,58 EUR +2,44% (30.10.2019, 12:12)