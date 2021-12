Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

54,16 EUR -1,06% (10.12.2021, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

54,16 EUR -0,26% (10.12.2021, 09:32)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (10.12.2021/ac/a/d)





Bad Homburg v. d. H. (www.aktiencheck.de) - Shortseller Marshall Wace LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien von Fresenius Medical Care unter die Offenlegungsschwelle:Der Rückzug des Hedgefonds Marshall Wace LLP aus seinen Short-Aktivitäten in den Aktien von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) geht weiter.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 08.12.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,56% auf 0,49% der Fresenius Medical Care-Aktien gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Fresenius Medical Care-Aktien:0,49% Marshall Wace LLP (08.12.2021)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: