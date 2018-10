Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

73,54 EUR -14,21% (17.10.2018, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

74,00 EUR -13,99% (17.10.2018, 09:40)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (17.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Durch das schwächelnde Geschäft mit Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika sowie schwierigen Rahmenbedingungen in Schwellenländern müsse FMC die Jahresprognosen deutlich kassieren. Für das währungsbereinigte Umsatzwachstum peile das Unternehmen jetzt 2 bis 3% nach zuvor 5 bis 7% an. Auch beim Konzernergebnis rudere es zurück: Statt der bisher prognostizierten 13 bis 15% rechne man jetzt mit 11 bis 12%, auf bereinigter Basis falle die Reduzierung der Prognose noch deutlicher aus und werde von 7 bis 9% auf 2 bis 3% mehr als halbiert.Nicht in der neuen Prognose seien bestehende Risiken bezüglich der Veräußerungen im Versorgungsmanagement sowie die Aufwendungen für Informationskampagnen zu Referenden in den USA berücksichtigt, heiße es bei FMC.Das schlechte Abschneiden von FMC könne Fresenius zumindest teilweise mit der Division Fresenius Kabi kompensieren. Trotzdem werde die Muttergesellschaft vorsichtiger und prognostiziere jetzt ein Wachstum beim Umsatz am unteren Ende der Spanne von 5 bis 8%. Auch das währungsbereinigte Konzernergebnis solle zum Geschäftsjahresende am unteren Ende der Spanne von 6 bis 9% liegen.Die Prognosesenkung drücke die FMC-Aktie vorbörslich auf ein neues 52-Wochen-Tief und generiere damit ein klares Verkaufssignal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: