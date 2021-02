Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (03.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Fresenius Medical Care-Aktie habe am Mittwoch ihren Stabilisierungsversuch nach dem Kursrutsch am Dienstag unterbrochen. Der Titel sei am frühen Nachmittag recht plötzlich ins Minus gerutscht und habe zuletzt unter den schwächsten DAX-Werten knapp ein Prozent auf 57,38 Euro eingebüßt. Damit sei die FMC-Aktie aber immer noch deutlich über dem am Dienstag erreichten Tagestief bei gut 55 Euro geblieben. Der deutsche Leitindex habe derweil moderat zugelegt.Die FMC-Aktie sei am Dienstag wegen der Aussicht auf einen Ergebniseinbruch 2021 auf den tiefsten Stand seit dem bald ein Jahr alten Corona-Crash abgesackt. Am Mittwoch nun hätten Aussagen der Finanzchefin Helen Giza auf einer Telefonkonferenz die zwischenzeitliche Erholung gestoppt. Demnach sehe sich Fresenius Medical Care wegen der Corona-Krise vor schwierigen Monaten und rechne erst kurz vor dem Jahresende mit Aufwind. Im Zuge der Aussagen seien auch die Papiere des am Dienstag ebenfalls stark unter Druck geratenen Mutterkonzerns Fresenius in die Verlustzone abgeglitten und hätten zuletzt 0,9 Prozent eingebüßt.Die Fresenius Medical Care-Aktie sei zuletzt förmlich nach unten durchgereicht worden. Der Titel sei nun charttechnisch massiv angeschlagen. Die nächste wichtige Unterstützung sei das Märztief 2020 bei 53,50 Euro. Dieses gelte es nun zu verteidigen.