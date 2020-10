Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (20.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) hätten am Dienstag ihre Chartunterstützung im Bereich von 70 Euro nicht halten können. Die Aktien des Dialysekonzerns seien anschließend unter zunehmendem Verkaufsdruck deutlich nach unten gerutscht. Derzeit liege das Papier mehr als fünf Prozent im Minus und sei damit der größte Verlierer des Tages im DAX. Auch bei der Mutter Fresenius gehe es ordentlich nach unten - mehr als drei Prozent auf 34,52 Euro. Damit sei die Aktie von Fresenius kurz vorm Xetra-Handelsschluss der zweigrößte Verlierer des Tages im DAX. Ende Oktober stehe die Veröffentlichung der Ergebnisse zum dritten Quartal an. Anleger würden sich nun vor diesem Termin (29. Oktober) zu verabschieden scheinen.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für FMC vor Zahlen zum dritten Quartal zwar auf "overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen. Analyst David Adlington habe in einer am Dienstag vorliegenden Studie allerdings seine Schätzungen für den Dialysekonzern nochmals angepasst - vor allem wegen eines stärker als bislang erwarteten Gegenwinds von der Währungsseite. Das Quartal dürfte weniger spektakulär ausfallen, das obere Ende der Zielspanne beim Ausblick sei aber weiter in Reichweite. Eine Anhebung der Ziele sei jedoch unwahrscheinlich.Die Aktie habe am heutigen Dienstag auch nicht die Meldung beflügeln können, dass der Schweizer FMC-Partner Vifor Pharma mit Cara Therapeutics eine Lizenzvereinbarung zur Vermarktung eines Mittels gegen Nebenwirkungen von Dialysepatienten in den USA geschlossen habe, die nicht in den Kliniken von FMC behandelt würden. Laut Vifor seien dies 66 Prozent des US-Gesamtmarktes.Die Aktie von Fresenius Medical Care sei nun nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie und unter die Unterstützungszone bei 70 Euro charttechnisch deutlich angeschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: