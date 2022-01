ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (10.01.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care: Bullische Struktur im Abwärtstrend - AktiennewsDie Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) notiert am Montagmittag 2,93% höher bei 58,22 Euro auf dem höchsten Stand seit Mitte November 2021, so die Experten von XTB.Durch den Anstieg über das Hoch vom Dezember sei die bullische Struktur, die vor einem Monat mit dem Doppelboden bei 52,10 Euro begonnen habe, bestätigt worden. Aufgrund des Bärenmarktes, in dem sich die Aktie nach wie vor befinde, gebe es jedoch viel aufzuholen. Ein Durchbruch der Widerstandszone von 61,42 bis 63,08 Euro, in der sich zahlreiche Hochs befinden würden, könnte mehr Vertrauen schaffen und in einer stärkeren Nachfrage resultieren.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:57,84 EUR +2,37% (10.01.2022, 15:10)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:57,92 EUR +2,04% (10.01.2022, 15:26)