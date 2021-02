Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

64,60 EUR -3,29% (01.02.2021, 17:38)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

64,78 EUR -2,62% (01.02.2021, 18:16)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (01.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Experten von Stifel Europe für die Fresenius Medical Care-Aktie habe am Montag das Interesse der Anleger an den Papieren aus der Fresenius-Gruppe getrübt. Obwohl der Gesundheitssektor gemessen am europäischen Branchenindex STOXX Europe 600 Health Care insgesamt gefragt sei, gehe es für die FMC-Aktie am DAX-Ende um 2,8 Prozent bergab.Im Schlepptau davon stehe auch das Papier des Mutterkonzerns Fresenius mit 1,2 Prozent im Minus. Die beiden Aktien seien am Montagnachmittag so im erholten DAX die einzigen Verlierer.Der Markt für den Dialysespezialisten habe die Talsohle noch nicht erreicht, habe Daniel Grigat in einer am Montag vorliegenden Studie für die FMC-Abstufung von "buy" auf "hold" mit einem auf 70 Euro (zuvor: 81 Euro) gekürzten Kursziel argumentiert.Die Fresenius Medical Care-Aktie sei am heutigen Montag auf ein neues Mehrmonatstief gerutscht, habe sich zuletzt aber stabilisieren können und notiere derzeit wieder leicht über dem Novembertief 2020 von 64,46 Euro. Dieses gelte es unbedingt auf Schlusskursbasis zu verteidigen. Gelingt dies nicht, würde sich das charttechnische Bild weiter drastisch verschlechtern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: