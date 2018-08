ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (29.08.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Kursplus von über 6% zeige die FMC-Aktie im August bisher eine sehr starke Performance. Auf Monatsbasis schlage sich diese Entwicklung in der (vermutlichen) Ausprägung eines "bullish engulfing" nieder, welches sogar die Körper der drei vorangegangenen Monatskerzen umschließe. Zu diesem konstruktiven Candlestickmuster komme auf Tagesbasis zusätzlich die Auflösung eines symmetrischen Dreiecks nach oben. Während die steigende 200-Tage-Linie (akt. Bei 85,67 EUR) eine Haussephase signalisiere, sorge der Ausbruch aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster für eine wichtige Steilvorlage, wodurch der Aufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen sollte. Dazu würden die synchronen Einstiegssignale seitens der Trendfolger MACD und Aroon passen. In dieser Gemengelage dürfte die Aktie in den nächsten Wochen Kurs auf ihr bisheriges Allzeithoch bei 93,82 EUR nehmen. Begünstigt werde ein neuer Trendimpuls durch die Konstellation bei den Bollinger Bändern, denn der Abstand zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators auf Wochenbasis sei historisch niedrig. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft die ehemalige Dreiecksbegrenzung (akt. bei 86,70 EUR) nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:89,70 EUR +0,65% (29.08.2018, 09:13)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:89,62 EUR +0,54% (29.08.2018, 09:18)