Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

83,86 EUR +1,45% (06.07.2018, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

84,00 EUR +1,33% (06.07.2018, 14:25)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Healthcare-Sektorstudie zum Kauf der Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Die Geschäftsentwicklung in Q1/2018 habe sich bei den Medizintechnik-Unternehmen weiterhin als gut bis sehr gut erwiesen. Doch sei der Geschäftsverlauf erwartungsgemäß durch ungünstige Währungseffekte beeinflusst gewesen. Der Ausblick für 2018 lasse unverändert auf weitere Rekordwerte und Dividendenerhöhungen hoffen. Zu derzeitigen Favoriten der Analysten im Bereich der Medizintechnikgesellschaften würden insbesondere Fresenius und Fresenius Medical Care zählen.Fresenius Medical Care habe in Q1/2018 unter der Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA gelitten. Dabei sei die Reduzierung der Dosierungen schneller als erwartet erfolgt. Daraus resultiere ein geringerer Beitrag zum Umsatzwachstum, als ursprünglich angenommen worden sei. Der Umsatz sei in Q1 um 13% zurückgegangen, währungsbereinigt jedoch nur um 1%. Weiter korrigiert um die Effekte aus der IFRS15-Implementierung sowie der Vergütungsnachzahlung für die Behandlung von US-Kriegsveteranen (KV-Einigung) im Vorjahr wäre ein Plus von 4% angefallen. Das EBIT habe ein noch deutlicheres Minus von 24% aufgewiesen. Bereinigt um den Effekt aus der Höherbewertung des aktienbasierten Vergütungsprogramms von Sound Physicians im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens sowie ohne den positiven Effekt aus der "KV Einigung" im Vorjahr wäre ein Anstieg um 3% bilanziert worden.Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, rät die FMC-Aktie zu kaufen. Das Sektor-Rating bleibe "positiv". (Analyse vom 06.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 - Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: