Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (08.01.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Investmentanalyst Matthias Schell von der LBBW:Matthias Schell, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) und erhöht sein Kursziel.Fresenius Medical Care starte mit günstigen Voraussetzungen in das neue Jahr 2018. Die lange Zeit diskutierte US-Steuerreform sei Ende 2017 mit knapper Mehrheit verabschiedet worden und Anfang 2018 in Kraft getreten. Unter anderem sinke dadurch der allgemeine Steuersatz für Unternehmen in den USA von 35% auf 21%. Da Fresenius Medical Care über 70% der Umsätze und Erträge in Nordamerika erziele, dürfte das in Deutschland beheimatete Unternehmen relativ deutlich von der US-Steuersenkung profitieren.Durch die Umbewertung latenter Steuerverbindlichkeiten werde FMC für 2017 einen einmaligen Buchgewinn von rund 200 Mio. EUR ausweisen. Bezüglich der ab 2018 zu erwartenden positiven Steuereffekte möchte das Unternehmen am 27. Februar weitere Einblicke geben (im Rahmen der Vorlage der Zahlen für 2017 und des Ausblicks für 2018).Der Analyst habe bei seinen Schätzungen eine konservative Senkung der Steuerquote für den FMC-Konzern vorgenommen (ab 2018 von 31% auf 25%) und im Gegenzug mögliche negative Währungseffekte für 2018 berücksichtigt. Insgesamt ergebe sich auf Basis des DCF-Modells ein positiver Effekt, der zu einer Anhebung des Kursziels von 90,00 auf 102,00 EUR führe.