Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

82,52 EUR -3,60% (04.07.2018, 15:12)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (04.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Das Papier des Dialysekonzerns verliere am heutigen Mittwoch 3,4 Prozent und sei damit der klare Tagesverlierer im DAX. Der Kursrutsch sei auf eine negative Studie seitens der Credit Suisse zurückzuführen.Mit dem heutigen Kursrückgang sei die Fresenius Medical Care-Aktie auch wieder unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zurückgefallen. Damit sei der DAX-Titel nun deutlich angeschlagen. Selbst das Jahrestief bei 79,28 Euro könnte demnächst getestet werden.DER AKTIONÄR rate die Fresenius Medical Care-Aktie vorerst auf die Watchlist zu packen und eine Aufhellung des Chartbilds abzuwarten. Am 31. Juli steht die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse zum zweiten Quartal 2018 an, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:82,80 EUR -3,63% (04.07.2018, 14:57)