XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

60,88 EUR -11,72% (17.10.2018, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

60,50 EUR -12,32% (17.10.2018, 12:46)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (17.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Konzern habe nach einer schwachen Geschäftsentwicklung in Q3 bei Fresenius Medical Care und Fresenius Helios den Ausblick für das Geschäftsjahr gesenkt und stelle jetzt das Erreichen des unteren Endes der bisherigen Zielspannen in Aussicht. Sowohl der Umsatz (8,20 (Vj.: 8,30) Mrd. Euro) als auch das bereinigte Nettoergebnis (455 (Vj.: 413 Mio. Euro) seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die schwache Geschäftsentwicklung im Quartal sowie die pessimistischeren Erwartungen hätten den Analysten überrascht. Im Klinikmarkt sei ferner auf strukturelle Veränderungen hingewiesen worden. Einen Lichtblick habe dagegen die Entwicklung bei Fresenius Kabi dargestellt.Der Analyst habe seine kurzfristigen Prognosen (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 3,53 (alt: 3,63) Euro; bereinigtes EPS 2019e: 3,76 (alt: 3,91) Euro) sowie Mittelfristannahmen gesenkt und ermittle ein neues Kursziel von 66,00 (alt: 80,00) Euro.Angesichts der eingetrübten Aussichten stuft Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, die Fresenius-Aktie, die mit einem prozentual zweistelligen Kursabschlag auf die Mitteilung reagierte, von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: