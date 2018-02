4Vor Buchgewinn aus US-Steuerreform, Kosten im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, VA-Nachzahlung und FCPA-Rückstellung



Der Umsatz außerhalb Nordamerikas stieg um 8% (währungsbereinigt: 9%) auf 4.890 Mio. EUR (2016: 4.527 Mio. EUR). Der Umsatz mit Gesundheitsdienstleistungen stieg um 9% (währungsbereinigt: 11%) auf 2.496 Mio. EUR (2016: 2.292 Mio. EUR). Der Umsatz mit Dialyseprodukten stieg um 6% (währungsbereinigt: 7%) auf 2.315 Mio. EUR (2016: 2.185 Mio. EUR).



Der EBIT sank um -2% (währungsbereinigt: 0%) auf 2.362 Mio. EUR (2016: 2.409 Mio. EUR). Der bereinigte EBIT1 stieg um 4% (währungsbereinigt: 5%) auf 2.493 Mio. EUR (2016: 2.409 Mio. EUR). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf eine ausgezeichnete Geschäftsentwicklung in Nordamerika und Asien-Pazifik zurückzuführen. Die bereinigte EBIT-Marge1 betrug 14,1% (2016: 14,5%). Im 4. Quartal 2017 sank der EBIT um -29% (währungsbereinigt: -22%) auf 519 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 730 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 war der bereinigte EBIT1 mit 726 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 730 Mio. EUR) leicht unter Vorjahresniveau (stieg währungsbereinigt um 6%). Die bereinigte EBIT-Marge1 lag bei 16,4% (4. Quartal 2016: 16,5%).



Das Ergebnis2 stieg um 12% (währungsbereinigt: 14%) auf 1.280 Mio. EUR (2016: 1.144 Mio. EUR). Vergleichbar mit dem Konzernausblick gemäß ursprünglicher Definition, d.h. ohne die Effekte aus der VA-Nachzahlung, ohne die Kosten im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, ohne den Buchgewinn aus der US-Steuerreform sowie vor FCPA-Rückstellung betrug der währungsbereinigte Anstieg 7%. Im 4. Quartal 2017 stieg das Ergebnis2 um 8% (währungsbereinigt: 16%) auf 394 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 363 Mio. EUR). Ohne die Effekte aus der VA-Nachzahlung, ohne die Kosten im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, ohne den Buchgewinn aus der US-Steuerreform sowie vor FCPA-Rückstellung betrug der währungsbereinigte Anstieg 6%.



Der operative Cashflow stieg um 13% auf 2.192 Mio. EUR (2016: 1.932 Mio. EUR). Die Cashflow-Marge betrug 12,3% (2016: 11,7%).



Fresenius Medical Care erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ~8% . Der Ausblick für 2018 basiert auf einem Umsatz für das Geschäftsjahr 2017, der die erstmalige Anwendung des IFRS 15-Standards berücksichtigt. Das Jahresergebnis2 soll inklusive wiederkehrender positiver Effekte aus der U.S.-Steuerreform in Höhe von 140 Mio. EUR bis 160 Mio. EUR währungsbereinigt um 13 bis 15%4 wachsen.



Weitere Informationen: Siehe Presse-Information Fresenius Medical Care unter www.freseniusmedicalcare.com/de.



Fresenius Kabi



Fresenius Kabi ist spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Das Unternehmen ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie. Im Bereich Biosimilars entwickeln wir Produkte mit den Schwerpunkten Onkologie und Autoimmunerkrankungen.



- 7% organisches Umsatzwachstum, 8% währungsbereinigtes EBIT2-Wachstum

- Operativer Cashflow auf Allzeithoch

- Ausblick 2018: 4 bis 7% organisches Umsatzwachstum und währungs-bereinigtes EBIT-Wachstum5 von -3 bis -6% erwartet (~2 bis 5%6 exkl. Biosimilars-Aufwendungen)



Fresenius Kabi steigerte den Umsatz um 6% (währungsbereinigt: 7%) auf 6.358 Mio. EUR (2016: 6.007 Mio. EUR). Das organische Umsatzwachstum betrug 7%. Währungs-umrechnungseffekte hatten einen negativen Einfluss von 1%. Sie ergaben sich aus der Abwertung verschiedener Währungen gegenüber dem Euro, insbesondere des US-Dollar und des chinesischen Yuan. Im 4. Quartal 2017 stieg der Umsatz um 3% (währungsbereinigt: 8%) auf 1.594 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 1.550 Mio. EUR). Das organische Umsatzwachstum lag bei 8%.



In Europa stieg der Umsatz um 4% (organisch: 5%) auf 2.214 Mio. EUR (2016: 2.135 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg der Umsatz um 2% (organisch: 3%) auf 579 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 566 Mio. EUR).



In Nordamerika erhöhte sich der Umsatz um 6% (organisch: 8%) auf 2.290 Mio. EUR (2016: 2.170 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg der Umsatz in Nordamerika um 2% (organisch: 11%) auf 554 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 542 Mio. EUR).



Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik stieg um 8% (organisch: 11%) auf 1.196 Mio. EUR (2016: 1.108 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg der Umsatz um 5% (organisch: 11%) auf 302 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 287 Mio. EUR). In Lateinamerika/Afrika stieg der Umsatz um 11% (organisch: 10%) auf 658 Mio. EUR (2016: 594 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg der Umsatz um 3% (organisch: 10%) auf 159 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 155 Mio. EUR).



Der bereinigte EBIT1 stieg um 6% (währungsbereinigt: 8%) auf 1.237 Mio. EUR (2016: 1.171 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge1 betrug 19,5% (2016: 19,5%). Im 4. Quartal 2017 stieg der bereinigte EBIT1 um 3% (währungsbereinigt: 9%) auf 318 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 308 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge1 betrug 19,9% (4. Quartal 2016: 19,9%).



Der EBIT vor Sondereinflüssen stieg um 1% (währungsbereinigt: 3%) auf 1.177 Mio. EUR (2016: 1.171 Mio. EUR). Die EBIT-Marge vor Sondereinflüssen betrug 18,5% (2016: 19,5%). Im 4. Quartal 2017 sank der EBIT vor Sondereinflüssen um -12% (währungsbereinigt: 6%) auf 272 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 308 Mio. EUR). Die EBIT-Marge vor Sondereinflüssen fiel aufgrund von Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts auf 17,1% (4. Quartal 2016: 19,9%).



Das bereinigte Ergebnis2,3 stieg um 10% (währungsbereinigt: 13%) auf 745 Mio. EUR (2016: 675 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg das bereinigte Ergebnis2,3 um 4% (währungsbereinigt: 10%) auf 191 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 184 Mio. EUR).



Der operative Cashflow war mit 1.010 Mio. EUR (2016: 1.004 Mio. EUR) auf einem Rekordhoch. Die Cashflow-Marge betrug 15,9% (2016: 16,7%).



Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Fresenius Kabi ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7% und ein währungsbereinigtes EBIT-Wachstum von -3 bis -6%4. Exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts soll der EBIT währungsbereinigt um ~2 bis 5%5 wachsen.



Fresenius Helios



Fresenius Helios ist Europas führender privater Krankenhausbetreiber. Zum Unternehmen gehören Helios Deutschland und Helios Spanien (Quirónsalud). Helios Deutschland betreibt 111 Kliniken, darunter 88 Akutkrankenhäuser sowie 23 Rehabilitationskliniken und versorgt jährlich mehr als 5,3 Millionen Patienten. Quirónsalud betreibt 45 Kliniken, 55 ambulante Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement und versorgt jährlich rund 11,6 Millionen Patienten.



- 4% organisches Umsatzwachstum

- 54% EBIT-Wachstum (6% ohne Quirónsalud)

- Ausblick 2018: 3 bis 6% organisches Umsatzwachstum und EBIT-Wachstum von 7 bis 10% erwartet



Fresenius Helios steigerte den Umsatz um 48% (organisch: 4%) auf 8.668 Mio. EUR (2016: 5.843 Mio. EUR). Akquisitionen, im Wesentlichen der Erwerb von Quirónsalud, steigerten den Umsatz um 44%. Im 4. Quartal 2017 steigerte Fresenius Helios den Umsatz um 54% (organisch: 3%) auf 2.246 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 1.461 Mio. EUR).



Der Umsatz von Helios Deutschland stieg um 4% (organisch: 4%) auf 6.074 Mio. EUR (2016: 5.843 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 steigerte Helios Deutschland den Umsatz um 3% (organisch: 3%) auf 1.512 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 1.461 Mio. EUR). Helios Spanien (Quirónsalud) wird seit 1. Februar 2017 konsolidiert. Der Umsatz von Helios Spanien betrug 2.594 Mio. EUR (davon 734 Mio. EUR im 4. Quartal 2017).



Der EBIT von Fresenius Helios stieg um 54% auf 1.052 Mio. EUR (2016: 683 Mio. EUR), die EBIT-Marge auf 12,1% (2016: 11,7%). Im 4. Quartal 2017 stieg der EBIT um 61% auf 283 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 176 Mio. EUR). Die EBIT-Marge stieg auf 12,6% (4. Quartal 2016: 12,0%).



Der EBIT von Helios Deutschland stieg um 6% auf 725 Mio. EUR (2016: 683 Mio. EUR), die EBIT-Marge auf 11,9% (2016: 11,7%). Im 4. Quartal 2017 war der EBIT von Helios Deutschland mit 176 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 176 Mio. EUR) auf Vorjahresniveau. Die EBIT-Marge betrug 11,6% (4. Quartal 2016: 12,0%).



Der EBIT von Helios Spanien betrug 327 Mio. EUR (davon 107 Mio. EUR im 4. Quartal 2017) mit einer EBIT-Marge von 12,6% (4. Quartal 2017: 14,6%).



Das Ergebnis1 von Fresenius Helios erhöhte sich um 34% auf 728 Mio. EUR (2016: 544 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg das Ergebnis1 um 42% auf 202 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 142 Mio. EUR).



Getrieben durch die erstmalige Konsolidierung von Quirónsalud und ein gutes operatives Ergebnis stieg der operative Cashflow um 18% auf 733 Mio. EUR (2016: 622 Mio. EUR). Die Cashflow-Marge betrug 8,5% (2016: 10,6%).



Fresenius Helios erwartet für das Geschäftsjahr 2018 ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 6% und ein EBIT-Wachstum von 7 bis 10%.



Fresenius Vamed



Fresenius Vamed realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: von der Entwicklung, Planung und schlüsselfertigen Errichtung über die Instandhaltung bis zum technischen Management und zur Gesamtbetriebsführung.



- 6% organisches Umsatzwachstum, 10% EBIT-Anstieg

- Auftragseingang von 1.096 Mio. EUR auf Allzeithoch

- Ausblick 2018: Organisches Umsatzwachstum von 5 bis 10% und EBIT-Anstieg von 5 bis 10% erwartet



Der Umsatz stieg um 6% (währungsbereinigt: 6%) auf 1.228 Mio. EUR (2016: 1.160 Mio. EUR). Das organische Umsatzwachstum betrug 6%. Im Projektgeschäft stieg der Umsatz um 2% auf 606 Mio. EUR (2016: 594 Mio. EUR). Im Dienstleistungsgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 10% auf 622 Mio. EUR (2016: 566 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg der Umsatz um 14% auf 480 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 420 Mio. EUR). Das organische Umsatzwachstum lag bei 14%.



Der EBIT stieg um 10% auf 76 Mio. EUR (2016: 69 Mio. EUR). Die EBIT-Marge stieg auf 6,2% (2016: 5,9%). Im 4. Quartal 2017 stieg der EBIT um 16% auf 44 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 38 Mio. EUR). Die EBIT-Marge stieg auf 9,2% (2016: 9,0%).



Das Ergebnis1 stieg um 11% auf 50 Mio. EUR (2016: 45 Mio. EUR). Im 4. Quartal 2017 stieg das Ergebnis1 um 21% auf 29 Mio. EUR (4. Quartal 2016: 24 Mio. EUR).



Der Auftragseingang erreichte ein Allzeithoch von 1.096 Mio. EUR (2016: 1.017 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2017 betrug 2.147 Mio. EUR (31. Dezember 2016: 1.961 Mio. EUR).



Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Fresenius Vamed ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 10% und einen EBIT-Anstieg von 5 bis 10%.



