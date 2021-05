Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (25.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Fresenius-Aktie gehöre am Dienstagnachmittag zu den größten Verlierern des Tages im DAX. Sie notiere damit nun wieder in etwa auf dem Niveau vom vergangenen Donnerstag, bevor Pressespekulationen über eine mögliche Aufspaltung des hessischen Krankenhaus- und Medizinkonzerns sie nach oben getrieben hätten. Gut die Hälfte des Abschlags gehe aber auf die Dividendenausschüttung i.H.v. 0,88 Euro je Aktie zurück. Um diesen bereinigt falle das heutige Minus also nicht ganz so stark aus.Nach Spekulationen über eine Aufspaltung des Konzerns stelle sich die größte Aktionärin hinter das Management. Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung habe auf Anfrage von dpa-AFX am Dienstag mitgetielt, die Stiftung teile die Sichtweise des Fresenius-Vorstands, "dass die derzeitige Konzernstruktur viele Vorteile bietet". Das Unternehmen sei in dieser Struktur für die vor ihm liegenden Aufgaben gut aufgestellt. Daher bestehe "kein Anlass für kurzfristige grundlegende Veränderungen", habe es weiter geheißen.In der vergangenen Woche hätten Pressespekulationen die Runde gemacht, wonach Fresenius auf Druck der Großaktionärin eine Aufspaltung auslote. Dabei sei die Dialysetochter FMC als möglicher Verkaufskandidat genannt worden. Die Stiftung habe sich zu den Spekulationen zunächst nicht äußern wollen. Fresenius-Chef Stephan Sturm habe auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns am Freitag erklärt, der Konzern plane derzeit nicht, seinen Anteil zu reduzieren, die Dialysetochter gehöre zum Kerngeschäft.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link