Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (03.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Q3-Zahlenwerk habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Umsatz habe von der Zunahme an Behandlungen in den Geschäftsbereichen Kabi und Helios profitiert. Dagegen habe sich COVID-19 weiterhin belastend auf die Erlösentwicklung bei FMC und Vamed ausgewirkt. Die Entwicklung des EBIT (berichtet/bereinigt) sei, neben höheren Abschreibungen, von COVID-19 bedingten überproportional gestiegenen operativen Kosten belastet worden, die wesentlich bei FMC angefallen seien.Die Guidance für 2021 sei umsatz- und ergebnisseitig konkretisiert und erhöht worden. Mit global steigenden Impfquoten rechne Gottschalt mit der weiteren sukzessiven Zunahme von Behandlungen in anderen Therapiegebieten. Die vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus betrachte der Analyst für FMC weiterhin als Risikofaktor.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 3,36 (alt: 3,28) Euro; bereinigtes EPS: 3,44 (alt: 3,36) Euro) sowie 2022e (u.a. berichtetes EPS: 3,64 (alt: 3,54) Euro; bereinigtes EPS: 3,72 (alt: 3,61) Euro) leicht angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: