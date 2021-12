XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (07.12.2021/ac/a/d)







Die Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) notiert am Dienstag kurz nach der Eröffnung 0,19% tiefer bei 34,56 Euro und gibt einen kleinen Teil der gestrigen Gewinne ab, so die Experten von XTB.Mittelfristig habe sich der Kurs für mehrere Monate im freien Fall befunden, nachdem im September die Unterstützung bei 43,50 Euro aufgegeben worden sei. Der Kursrückgang sei jedoch an der 32,95er Marke gestoppt worden - in diesem Bereich habe Anfang Februar der übergeordnete Aufwärtsimpuls begonnen. Ein Unterschreiten würde das technische Bild massiv verschlechtern, während eine weitere Stabilisierung auf die Ausbildung eines Doppelbodens hindeuten könnte. (News vom 07.12.2021)