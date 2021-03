Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

36,34 EUR -0,14% (17.03.2021, 13:43)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

36,34 EUR +0,19% (17.03.2021, 13:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (17.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol Deutschland: FRE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius mache den früheren Siemens-Manager Michael Sen zum neuen Chef seiner Medikamententochter Kabi. Der 52-Jährige folge dort zum 12. April auf Mats Henriksson, wie der DAX-Konzern am Dienstagabend in Bad Homburg mitgeteilt habe. Der 53-Jährige verlasse Kabi wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige Ausrichtung der Fresenius-Tochter. Sen bringe von seinen früheren Jobs bei Siemens und E.ON Erfahrung mit der Abspaltung von Unternehmensteilen mit.Der Manager habe als Finanzchef von E.ON die Ausgliederung des Strom- und Gasgeschäfts in das Unternehmen Uniper organisiert. Bei Siemens sei er für das Gesundheitsgeschäft und später für den Energiebereich zuständig gewesen, die der Konzern unter den Namen Siemens Healthineers und Siemens Energy an die Börse gebracht habe. Beim großen Stühlerücken in der Siemens-Führungsetage vor einem Jahr sei Sen überraschend nicht an die Spitze von Siemens Energy gestiegen, sondern habe den Konzern verlassen. Auslöser sollten Differenzen über die Eigenständigkeit und das künftige Geschäftsmodell gewesen sein.Die Fresenius-Flüssigmedizintochter Kabi biete etwa Infusionen, Narkosemittel und klinische Ernährung an. Sens Berufung zum neuen Chef verleihe der Diskussion um den Umbau des Konzerns zusätzliches Gewicht, habe Analyst David Adlington von der US-Bank J.P. Morgan geschrieben. Zwar dürfe Kabi offenbar weiterhin zum Konzern gehören, aber vielleicht gebe es Raum für den Verkauf von Geschäftsteilen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link