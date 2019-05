Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

49,31 EUR -2,89% (13.05.2019, 15:46)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

49,225 EUR -2,41% (13.05.2019, 15:37)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (13.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius verliere zum Wochenauftakt 2,5 Prozent auf 49,19 Euro. Damit sei der Wert der fünftschwächste Wert des Tages im DAX. Schwächer würden nur noch Infineon, Daimler, Continental und thyssenkrupp notieren. thyssenkrupp verliere sogar mehr als 7%. Die Aktie von Fresenius sei bereits am Freitag deutlich unter Druck geraten. Zuvor sei das Papier zum zweiten Mal am Ausbruchsversuch auf ein neues Jahreshoch gescheitert.Ende dieser Woche - am 17. Mai - finde die Hauptversammlung von Fresenius statt. Hier dürfte die zweifache Gewinnwarnung des vergangenen Jahres eine große Rolle spielen. "Selbstverständlich tut es weh, wenn man langjährige Investoren enttäuscht. Aber ich sehe die Rückschläge des vergangenen Jahres eher als Ansporn, das Vertrauen zügig zurück zu gewinnen", habe der Vorstandschef Stephan Sturm gesagt.Fresenius forciere derweil den Verkauf der Transfusionssparte. Auf der Suche nach einer möglichen neuen Heimat für sein Bluttransfusions-Geschäft habe der Medizinkonzern nach Presseinformationen erste Interessenten angesprochen. Das DAX-Unternehmen habe hierfür die Investmentbank Goldman Sachs beauftragt, habe die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) in ihrer Samstagausgabe unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise berichtet. Angesprochen worden seien auch Finanzinvestoren. Fresenius fühle damit aber zunächst nur bei möglichen Käufern vor.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", empfiehlt weiter investiert zu bleiben, bestehende Positionen aber mit einem Stopp bei 42 Euro nach unten abzusichern. Ein positives Signal würde der Sprung über das Jahreshoch 2019 sowie die ebenfalls in diesem Bereich verlaufende 200-Tage-Linie bringen. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link