Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der DAX-Konzern habe bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen möglichen Erwerb des US-Spezialgenerika-Herstellers Akorn zu befinden. Eine Übernahme würde sich nach Ansicht des Analysten mit der Strategie von Fresenius decken. Der Konzern habe angekündigt, auch in den nächsten Jahren mit einem hohen Tempo weiter wachsen zu wollen. Eine Übernahme wäre nach Meinung des Analysten strategisch sinnvoll und würde das derzeitige Geschäft von Kabi sinnvoll ergänzen. Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit erfolgreich getätigten Übernahmen, dürfte auch dieser Deal nach Erachten des Analysten gewinnsteigernd sein.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei 91 Euro belassen. (Analyse vom 10.04.2017)