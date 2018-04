XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,90 EUR +3,35% (23.04.2018, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,90 EUR +3,44% (23.04.2018, 09:56)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (23.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Firmenübernahme gescheitert - Anleger reagieren erleichtert! AktienanalyseDie seit rund einem Jahr geplante und 4,4 Milliarden Euro teure Übernahme von Akorn durch Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist geplatzt, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Bad Homburger hätten beschlossen, die Vereinbarung mit dem US-Generikaherstellers zu kündigen, da der Konzern mehrere Voraussetzungen nicht erfüllt habe. Das habe Fresenius am Sonntagabend mitgeteilt und habe sich dabei unter anderem auf die Untersuchungen bezogen, welche die Bad Homburger wegen angeblicher Verstöße Akrons gegen Vorgaben der Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität in der Produktentwicklung eingeleitet hätten. Diese würden Belege für ein schwerwiegendes Fehlverhalten liefern. Auch ein Angebot, diese Entscheidung aufzuschieben, um Akron die Gelegenheit zu geben, die eigene Prüfung abzuschließen und weitere Informationen bereitzustellen, habe Akron abgelehnt, so dass sich Fresenius dazu gezwungen gesehen habe, die zweitgrößte Übernahme seiner Unternehmensgeschichte nach dem Zukauf der spanischen Krankenhauskette Quironsalud abzusagen.Anleger hätten bereits vor kurzem erleichtert darüber reagiert, dass Fresenius von diesen Plänen Abstand nahmen könnte. Analysten hätten Akorn gar als Klotz am Bein bezeichnet, der sich bis zuletzt hemmend auf den Aktienkurs ausgewirkt habe. Auf die Jahresprognose habe das Scheitern der Übernahme keine Auswirkung, denn diese sei ohnehin noch nicht darin enthalten gewesen. Quartalszahlen lege Fresenius am 3. Mai vor. Ebenso könnten die Anleger nun gespannt sein, nach welchen neuen Zielen sich Fresenius umschaue, nachdem der Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm auf der Bilanzpressekonferenz Ende Februar angedeutet habe, dass es Alternativen zur Akorn-Übernahme geben würde.Für die Fresenius-Aktie sei es seit Ende März und einem Tief bei 58,96 Euro wieder aufwärts gegangen. Ein Sprung über 68 Euro wäre als bedeutend zu bewerten, da die Aktie die Abwärtstendenz beenden und die 200-Tage-Linie wieder unter sich bringen würde. Ein Ziel nach oben könnte sich am Hoch von Juni letzten Jahres um 80 Euro befinden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.04.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: