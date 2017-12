Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (04.12.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Deutlicher Kurssprung! ChartanalyseIn der abgelaufenen Handelswoche testete das Papier des Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) noch ausgiebig den Unterstützungsbereich um die 200-Wochen-Durchschnittslinie und konnte zu Beginn dieser Handelswoche einen deutlichen Kurssprung vollziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit dürfte vorerst auch die Abgabeserie seit den Jahreshochs von 80,07 Euro aus Mitte Juni dieses Jahres ein vorläufiges Ende gefunden haben. Aber auch die Zwischentiefs aus den Vorjahren in diesem Bereich würden zu einer kurzfristigen Erholung beitragen, die sich auf Sicht der kommenden Wochen zur Oberseite ausbreiten dürfte. Trotzdem müsse an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass der langfristige Aufwärtstrend bestehend seit 2002 nur ganz knapp einem Bruch entgangen sei, dieser aber nach wie vor nicht gänzlich ausgeschlossen werden dürfe. Es könnte sich hierbei nämlich um lediglich eine kurzfristige technische Gegenreaktion handeln und sei nur innerhalb gewisser Grenzen auf der Oberseite handelbar.Aus dem Stand heraus wären auf Sicht der kommenden Handelstage kurzfristige Gewinne bis in den Bereich von zunächst 63,37 Euro möglich, darüber rückt schließlich der Widerstandsbereich bestehend aus dem 38,2% Fibonacci-Retracement sowie den dort verlaufenden Hürden um 67,76 Euro in den Fokus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.12.2017)