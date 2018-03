Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

65,04 EUR -2,12% (01.03.2018, 13:24)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (01.03.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktionäre könnten auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr des deutschen Medizinkonzerns zurückblicken. Die geplante Übernahme des US-amerikanischen Generika-Spezialisten Akorn schwebe aber wie ein Damoklesschwert über dem Fresenius-Konzern. Im schlimmsten Fall platze die Übernahme. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, könnte Fresnius nachverhandeln und eventuell einen günstigeren Übernahmepreis erzielen. Ohnehin sei eine mögliche Akquisition des US-Unternehmens zum Teil kritisiert und in Frage gestellt worden, denn der Generika-Markt leide unter einem massiven Preisdruck.Egal ob mit oder Akron-Übernahme: Die Fresenius-Aktie bleibe langfristig auch aufgrund der stetig steigenden Dividendenzahlungen ein attraktives DAX-Investment, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:65,20 EUR -2,83% (01.03.2018, 13:12)