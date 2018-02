Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die starken Zahlen der Fresenius-Gruppe würden von Problemen beim US-Übernahmeziel Arkon überschattet. Fresenius führe nach eigenen Angaben derzeit "eine unabhängige Untersuchung zu angeblichen Verstößen gegen FDA-Vorgaben zur Datenintegrität in der Produktentwicklung von Akorn durch". Der deutsche Medizinkonzern werde im Anschluss die Untersuchungsergebnisse bewerten. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, könnte Fresenius von der Übernahme des US-amerikanischen Generika-Spezialisten zurücktreten. Für Fresenius-Aktionäre gelte vorerst: Keine Panik. Im kommenden Jahr strebe Fresenisu erneut ein starkes Wachstum an, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:66,60 EUR +2,37% (27.02.2018, 10:42)