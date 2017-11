Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Sentiment für das Wertpapier sei letztlich durch Unsicherheiten im Generikabereich belastet worden. Vor allem die verhaltene Geschäftsentwicklung von Akorn habe Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Übernahme geweckt. Unternehmensaussagen zufolge seien aber negative Auswirkungen durch steigenden Wettbewerb und Preisdruck nicht zu erkennen. Der Analyst werte die Transaktion ungeachtet aktueller Schwierigkeiten als strategisch sinnvoll und erwarte vor dem Hintergrund des Kostendrucks im Gesundheitswesen, dass das Geschäftsfeld an Bedeutung gewinnen werde. Auch mit Blick auf die Realisierung von Synergien bleibe er zuversichtlich. Der Transaktions-Abschluss (bisher: Ende 2017 erwartet) könnte sich aber wegen der Prüfung durch die US-Behörden verzögern. Hinsichtlich künftiger Akquisitionen sei CEO Sturm zufolge in den nächsten ein bis zwei Jahren eher eine Verschnaufpause zu erwarten, aber seien in allen Bereichen weitere Zukäufe denkbar.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie unverändert mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde weiterhin bei 86,00 Euro gesehen. (Analyse vom 23.11.2017)