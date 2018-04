XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Nachdem Fresenius bei der Veröffentlichung der Zahlen für 2017 eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße seitens Akorn gegen FDA-Vorgaben bekannt gegeben habe, sei die Übernahmevereinbarung jetzt gekündigt worden. Der Einschätzung von Fresenius zufolge habe Akorn mehrere Vollzugsbedingungen nicht erfüllt. Ein Angebot von Fresenius zur Aufschiebung der Entscheidung und Bereitstellung weiterer relevanter Informationen habe Akorn abgelehnt. Zugleich widerspreche Akorn den Anschuldigungen und sehe keine Basis für die Kündigung der Übernahmevereinbarung. Entsprechend möchte das Unternehmen seine Rechte durchsetzen - eine Breakup fee sei laut Fresenius nicht vereinbart. Gleichzeitig sollte aber die strategische Ausrichtung weiterverfolgt und andere Akquisitionsziele für Kabi eruiert werden. Die Guidance für 2018 sei - trotz reduzierter Umsatzziele von FMC - bestätigt worden.Bei angepassten Prognosen hat die Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 78,00 Euro zunächst Bestand, so Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 23.04.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:65,52 EUR -0,30% (23.04.2018, 12:47)