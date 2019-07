Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 65,00 Buy Warburg Research Ulrich Huwald 26.07.2019 57,90 Overweight J.P. Morgan David Adlington 25.07.2019 65,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 24.07.2019 70,95 Buy Berenberg Bank Tom Jones 23.07.2019 52,00 Equal weight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 18.07.2019 50,00 Neutral Credit Suisse Hans Bostrom 18.07.2019 53,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 17.07.2019 50,00 Equal-Weight Morgan Stanley Michael Jüngling 22.05.2019 46,00 Neutral UBS AG Sebastian Walker 09.05.2019 61,00 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 08.05.2019 53,00 Halten Independent Research Stefan Röhle 03.05.2019 53,00 Hold Jefferies & Company James Vane-Tempest 02.05.2019 58,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 02.05.2019

XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

45,04 EUR +0,09% (26.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

45,41 EUR +1,06% (26.07.2019, 19:27)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (29.07.2019/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 70,95 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA wird am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, hat die Privatbank Berenberg mit 70,95 Euro das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Die Einstufung für den Titel wurde auf "buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte nicht gerade zu den besseren des Unternehmens gehören, aber auch nicht repräsentativ für die grundsätzliche Kursentwicklung sein, schrieb Analyst Tom Jones in einer am 23. Juli vorliegenden Prognose. Angesichts der günstigen Bewertung und vermutlich besseren Wachstums im zweiten Halbjahr sollte jegliche Schwäche nach den Zahlen als Kaufeinladung verstanden werden.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Fresenius-Aktie kommt dagegen von der Schweizer Bank Credit Suisse. Analyst Hans Bostrom hat die Einstufung für den Wert vor Q2-Zahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei der Klinik-Tochter Helios dürfte sich die Gewinnmarge (EBIT-Marge) im Heimatmarkt turnusmäßig stabilisiert haben, schrieb Bostrom in einer am 18. Juli vorliegenden Studie. Bei der Flüssigmedizin-Tochter Kabi dürfte sich das Wachstum aus eigener Kraft beschleunigt haben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?