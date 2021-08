Börsenplätze Fraport-Aktie:



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (03.08.2021/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Auch die Halbjahreszahlen hätten deutliche Belastungen durch die Corona-Pandemie und die daraus bedingten weltweiten Reiseeinschränkungen gezeigt. Trotzdem habe in Q2 - auf niedrigem Niveau - eine spürbare Erholungstendenz begonnen. In Frankfurt seien die Passagierzahlen in H1 mit knapp 6,5 Mio. um 46,6% hinter dem Vorjahr und um 80,7% hinter dem Vorkrisenjahr 2019 zurückgeblieben. In Q2 habe sich jedoch ein Anstieg von 1,1 Mio. in 2020 auf 4,0 Mio. ergeben. Das Cargo-Aufkommen habe dagegen trotz geringerer Belly-Kapazität von der Pandemie profitiert und sei um 27,6% auf 1,14 Mio. Tonnen gestiegen. Ähnlich sei die Entwicklung bei den Konzernflughäfen insgesamt gewesen, wobei einige Standorte (Fraport Greece, Twin Star, Burgas, Antalya, St. Petersburg und Xi’an) auch schon für das gesamte H1 steigende Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr hätten vermelden können.Aufgrund der nach wie vor stärker als erwarteten Pandemieauswirkungen sei der H1-Konzernumsatz mit EUR 810,9 Mio. um EUR 99,7 Mio. spürbar unter dem Vorjahreswert geblieben, wobei sich in Q2 eine Erholung um 70,7% auf EUR 425,9 Mio. ergeben habe. Ein vom Bund und dem Land Hessen gewährter Ausgleich für Vorhaltekosten von EUR 159,8 Mio. sowie eine Kompensation für Fraport Greece von EUR 69,7 Mio. hätten sich positiv auf die sonstigen betrieblichen Erträge ausgewirkt. Zusammen mit deutlichen Kostenreduzierungen habe dies zu einem starken Anstieg des Konzern-EBITDA geführt, das mit EUR 335,3 Mio. um EUR 312,7 Mio. über dem Vorjahreswert von EUR 22,6 Mio. gelegen habe. Das EBIT habe bei EUR 116,1 Mio. (Vj.: EUR -210,2 Mio.) gelegen. Unter dem Strich hätten diese Effekte zu einem positiven Konzernergebnis in Höhe von EUR 15,4 Mio. (Vj.: EUR -231,4 Mio.) geführt.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 gehe das Management für Frankfurt weiterhin von einem Passagieraufkommen von unter 20 bis 25 Mio. aus. An den internationalen Standorten könne es aufgrund der volatilen Situation zu Abweichungen der bisherigen Prognosen kommen. Aufgrund der erhaltenen Kompensationszahlungen sei das Ziel für das EBITDA auf EUR 460 Mio. bis EUR 610 Mio. (bisher: EUR 300 Mio. bis EUR 470 Mio.) erhöht worden. Das EBIT solle nun im positiven Bereich (bisher: leicht negativ) landen. Das Konzernergebnis dürfte sich zwischen leicht negativ und leicht positiv bewegen.Entsprechend senkt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, sein Kursziel von EUR 60,00 auf EUR 57,00 und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Fraport-Aktie. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fraport AG": Keine vorhanden.