Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

41,66 EUR +1,61% (23.06.2020, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

41,64 EUR +0,82% (23.06.2020, 14:32)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (23.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehe voran am Frankfurter Flughafen. Nach wochenlanger Flaute kehre mit dem Ende der Reisewarnung für viele Länder ein Stück weit Normalität zurück. In der Woche vom 15. bis 21. Juni habe Fraport 161.482 Passagiere gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr sei das zwar noch ein Einbruch von 89,4 Prozent. Verglichen mit der Vorwoche seien es jedoch fast anderthalb Mal so viele Fluggäste gewesen.Derweil habe Finanzvorstand Matthias Zieschang in der Samstagsausgabe der "Börsen-Zeitung" betont, dass Fraport finanziell solide dastehe. Demnach habe sich der Konzern seit Beginn der coronabedingten Turbulenzen 1,3 Milliarden Euro besorgt. Somit verfüge das Unternehmen insgesamt über 2,3 Milliarden Euro an liquiden Mitteln. Bereits auf der Hauptversammlung Ende Mai habe sich CEO Stefan Schulte optimistisch gezeigt, eine längere Durststrecke bis ins nächste Jahr überstehen zu können.Der Anstieg der Fluggäste sei zwar positiv, für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müssten die Passagierzahlen jedoch noch stärker zulegen. Kurzfristig liege daher weiterhin das Augenmerk darauf, die charttechnische Unterstützung im Bereich von 41,00 bis 41,50 Euro zu halten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link