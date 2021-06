Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Vergleich mit dem Vorjahresmonat verbiete sich eigentlich. Denn im Mai 2020 habe der weltweite Flugverkehr praktisch komplett geruht. Dennoch: Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt hätten im vergangenen Monat wieder mehr als eine Million Passagiere abgefertigt werden können. Auch der Frachtverkehr habe weiter zugelegt.Das Passagieraufkommen habe im Mai knapp 1,25 Millionen Fluggäste erreicht, habe der im MDAX gelistete Flughafenbetreiber Fraport am Montag-Morgen mitgeteilt. Das seien rund 357 Prozent mehr gewesen als im ersten Corona-Lockdown ein Jahr zuvor. Doch die Corona-Pandemie halte den Frankfurter Flughafen weiterhin im Griff. Gegenüber dem Vorkrisen-Mai 2019 seien noch 80 Prozent weniger Passagiere gezählt worden.Ganz anders sei es im Cargo-Geschäft gelaufen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei im Vergleich zu Mai 2020 um 27,5 Prozent auf knapp 200.700 Tonnen gewachsen. Gegenüber Mai 2019 habe sich das Frachtaufkommen sogar mehr als verdoppelt.Am zweitgrößten deutschen Flughafen in München seien die Unterschiede noch größer: Mit 499.000 Fluggästen im Mai habe er den Wert aus dem Vorjahresmonat mehr als verzwölffacht. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Zahlen aus dem Mai 2019 liege er dagegen mit 88 Prozent noch stark im Minus. Im Vergleich zum April dieses Jahres habe sich die Situation aber bereits ein gutes Stück gebessert.2020 sei das Aufkommen insgesamt auf weniger als 19 Millionen Passagiere eingebrochen, nachdem der Flughafen 2019 mit mehr als 70 Millionen ein Rekordjahr verzeichnet habe. Schulte erwarte dieses Niveau erst in den Jahren 2025 oder 2026 wieder.Die Fraport-Aktie habe im frühen Xetra-Handel in freundlichem Umfeld auf gut 63 Euro angezogen, habe sich dort zunächst aber nicht ganz behaupten können.Der Flugverkehr nehme nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder zu, Fraport profitiere von steigenden Fluggast- und Cargo-Zahlen. "Der Aktionär" habe für die Fraport-Aktie ein längerfristiges Kursziel von 80 Euro ausgegeben. Dennoch würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Nach den kräftigen Kursgewinnen seit November könne es jederzeit auch zu Gewinnmitnahmen kommen. Noch nicht engagierte Anleger warten auf eine derartige Kaufgelegenheit, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2021)