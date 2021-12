Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Fraport betreibe nicht nur den größten Flughafen Deutschlands, sondern auch diverse Flughäfen im Ausland. Auch in Antalya an der türkischen Mittelmeer-Küste sei Fraport vertreten. Das gemeinsame Joint Venture mit TAV Airports habe nun den Zuschlag für den Weiterbetrieb bis 2051 bekommen. Die Fraport-Aktie lege in freundlichem Umfeld am Mittwoch wieder zu.Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport könne den Flughafen im türkischen Badeort Antalya weiter betreiben. Gemeinsam mit dem türkischen Mehrheitsgesellschafter TAV Airports Holding hätten die Frankfurter den Zuschlag für die langfristige Konzession bis zum Ende des Jahres 2051 erhalten.Das gemeinsame Gebot habe 7,25 Milliarden Euro betragen, von dem ein Viertel innerhalb von 90 Tagen an die türkische Flughafenbehörde gezahlt werden müsse. "Wir haben das Bieterverfahren mit einem überzeugenden Gebot für uns entschieden", habe sich Stefan Schulte, der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, gefreut. Man habe den Flughafen Antalya zu einem der weltweit führenden touristischen Drehkreuze weiterentwickelt.Fraport sei mit 49 Prozent an dem Konsortium beteiligt und bereits seit 1999 in Antalya vertreten. 2019 habe Antalya mehr als 35 Millionen Fluggäste und damit die Hälfte des Fraport-Drehkreuzes in Frankfurt gehabt. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Zahl der Fluggäste im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um knapp 73 Prozent auf etwa 9,7 Millionen Passagiere zurückgegangen. Doch schon 2021 habe sich der Verkehr in Antalya wieder erholt - insbesondere während der Sommermonate - und habe in den ersten zehn Monaten einen kumulativen Anstieg auf rund 20 Millionen Fluggäste verzeichnen können.Die Fraport-Aktie habe am Mittwoch gemeinsam mit anderen Werten der Luftfahrt-Branche deutlich zugelegt. Mit dem vierprozentigen Kursanstieg auf 57,32 Euro habe der MDAX-Wert auch die 200-Tage-Linie bei 57,11 Euro wieder überwunden."Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass Fraport sich trotz der aktuell wieder schwierigen Reisesaison berappele. Die wichtige Auslandsbeteiligung stütze langfristig das Geschäft des Flughafenbetreibers.Engagierte Anleger bleiben dabei, setzen sich jedoch bei 50 Euro eine Stopp-Loss-Marke, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)