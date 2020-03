Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Der Coronavirus belaste die Luft- und Reiseindustrie massiv. Aktien dieser Unternehmen würden reihenweise abgestraft. Doch wenn Vorstände von krisengeplagten Unternehmen genau in dieser Zeit zugreifen und eigene Aktien kaufen würden, sollten die übrigen Anleger hellhörig werden.Beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport sei es zu meldepflichtigen Käufen gekommen: Arbeitsdirektor und Vorstandsmitglied Michael Müller habe insgesamt ein Aktienpaket in Höhe von 129.257 Euro erworben.Knapp 60 Prozent habe es Fraport seit dem Ausbruch des Virus runtergezogen. Durch die verhängten Ein- und Ausreiseverbote rechne der Frankfurt Flughafenbetreiber mit rückläufigen Passagierzahlen. Zudem würden Airlines wie die Lufthansa ihre Flüge zusammenstreichen - einzig der Frachtverkehr bleibe stabil.Der CEO Stefan Schulte gebe sich kämpferisch auf der vergangen Bilanzpressekonferenz: "Wir müssen reagieren, wir müssen unsere Ressourcen zurückfahren."Aktuell notiere die Aktie unter ihrem Ausgabepreis (2001: 35 Euro). Der Insiderkauf wecke Vertrauen - zudem sitze das Unternehmen auf Cash-Reserven in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Auch wenn die aktuellen Marktgegebenheiten nicht für Fraport sprechen würden, die Luft- und Reiseindustrie werde auch zukünftig lukrativ bleiben.Fraport gehört mit einem 2020er KGV von 6 und einer Dividendenrendite von 7 Prozent auf die Watchlist, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 61 Euro - das wären 100 Prozent vom aktuellen Niveau. Hier dürfte es in den kommenden Wochen aber noch einige überarbeitete, also nach unten angepasste, Kursziele geben. (Analyse vom 19.03.2020)