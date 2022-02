In den jüngsten Börsenturbulenzen habe die Fraport-Aktie sich gut gehalten, sowohl GD200 als auch GD50 seien verteidigt worden. Ein weiterer Aufstieg zunächst bis zum Zwischenhoch aus November bei 70 Euro sei charttechnisch denkbar. DER AKTIONÄR habe für Fraport ein Kursziel von 80 Euro ausgegeben.



Eine Stopp-Loss-Marke sollte bei 55 Euro gesetzt werden, so Martin Mrowka. (Analyse vom 08.02.2022)



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Der Großflughafen Berlin BER sei neun Jahre später als geplant eröffnet worden, der erste Teil des kleineren Projekts Terminal 3 am Frankfurter Flughafen sei dagegen nun vier Jahre zu früh fertig: 'Pier G' warte auf Reisende. Doch gebraucht werde der neue Flugsteig noch nicht. Die Fraport-Aktie setze derweil ihre Klettertour fort.Das dritte Passagier-Terminal im Süden des Frankfurter Flughafens, den früher die US-Army genutzt habe, sei schon vor Jahren geplant worden. Das Terminal 3 werde etwa vier Milliarden Euro kosten und sei wohl auch notwendig, wenn das seit 2011 erweiterte Vierbahnen-System des Flughafens voll ausgenutzt werden solle.Technisch möglich seien in Frankfurt laut Planfeststellung irgendwann mehr als 700.000 Flugbewegungen, während 2021 gerade einmal 262.000 Starts und Landungen gezählt worden seien. Die beiden existierenden Terminals seien 2019 bei rund 514.000 Flugbewegungen und 70,5 Millionen Passagieren deutlich überlastet gewesen mit vielen negativen Folgen für die Kunden.Auf Druck neuer Anbieter wie der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair habe Fraport 2018 entschieden, den zweiten Bauabschnitt des neuen Terminals vorzuziehen und bis 2022 den Flugsteig G fertigzustellen. So sei es nun gekommen: Mit zunächst 13 Gates, 22 Check-In-Schaltern und 9 Gebäudepositionen für Jets könnten dort bis zu fünf Millionen Gäste im Jahr abgefertigt werden. Theoretisch.Denn das erste Teilstück des neuen Terminals 3 komme zur Unzeit. Die Corona-Krise habe auch den größten deutschen Flughafen auf seinem scheinbar unaufhaltsamen Wachstumskurs heftig ausgebremst. Niemand brauche aktuell eine zusätzliche Kapazität von rund fünf Millionen Passagieren, wenn man im vergangenen Jahr rund 45 Millionen Gäste weniger gehabt habe als im Rekordjahr 2019.Möglicherweise würden die Iren jedoch zurückkommen. Der Poker um die künftigen Konditionen am Flugsteig G habe längst begonnen. Diesen schätze er als "sehr effizientes Terminalgebäude" ein, habe Ryanair-Manager Andreas Gruber nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Rückzugs gesagt. Und habe zu erkennen gegeben, dass eine Rückkehr der Ryanair nach Frankfurt lediglich eine Frage des Preises sei.Betreiber Fraport wolle den Flugsteig G nun erst gemeinsam mit dem restlichen Terminal 3 und den weiteren Flugsteigen H und J im Jahr 2026 eröffnen, wenn "nach Corona" wieder Vollbetrieb am Himmel herrsche. Fraport-Chef Stefan Schulte habe jedoch bereits vor Monaten angekündigt, Teile des Terminal 3 mit einer Vorlaufzeit von etwa zwölf Monaten "kurzfristig in Betrieb" zu nehmen, wenn die Verkehrssituation es erfordere.Bis dahin solle der Geister-Pier im so genannten "ruhenden Betrieb" laufen, zu dem laut Fraport eine niedrige zweistellige Zahl an Personal notwendig sei. Die Klimasysteme würden laufen, Sanitäranlagen würden regelmäßig genutzt. Zu den Kosten des 'Leerlaufs' wolle sich der MDAX-Konzern nicht äußern.An der Börse sorge die frühzeitige Fertigstellung des 'Pier G' für gute Laune. Mit einem Tagesplus von gut zwei Prozent zähle die Fraport-Aktie neben Lufthansa zu den Gewinnern im MDAX.