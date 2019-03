Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (20.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Der Flughafenbetreiber habe die Ziele für 2018 (bereinigt und berichtet) erfüllt. Die Ergebniszahlen hätten alles in allem im Rahmen der Analystenprognosen gelegen. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (2,00 (Vj.: 1,50) Euro/Aktie) habe die Analystenerwartung (1,65 Euro) deutlich übertroffen. Die Ergebnisziele für 2019, die durch IFRS 16 (EBITDA, EBIT: positiv, EBT: negativ) beeinflusst würden, würden mehrheitlich keine eindeutige Tendenz zeigen.Insgesamt habe die Guidance im Rahmen der Analystenprognosen gelegen. Das Ausmaß des Anstiegs der Investitionen habe Diermeier aber negativ überrascht. Die Verschuldungskennzahlen würden sich seines Erachtens vorerst verschlechtern. Das Potenzial an kurzfristigen Dividendenerhöhungen erscheine Diermeier ausgeschöpft. Die Expansion nach Griechenland und Brasilien habe die strukturellen (Wachstums-)Perspektiven des Konzerns verbessert. Jedoch bleibe das Geschäftsmodell krisenanfällig und die Konjunktur-Frühindikatoren signalisieren nach wie vor eine Wachstumsverlangsamung.Der Analysten habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2019e: steuerbedingt: 4,45 (alt: 4,36) Euro; EPS 2020e: 4,53 (alt: 4,56) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: