Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

32,40 EUR -0,92% (04.08.2020, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

32,22 EUR -1,35% (04.08.2020, 11:56)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (04.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Fraport habe heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Diese seien wie erwartet schlecht ausgefallen. In Folge des eingebrochenen Flugverkehrs sei der Umsatz um rund drei Viertel auf 250 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich habe bei Fraport im zweiten Quartal ein Verlust von rund 182 Mio. Euro nach 127 Mio. Euro Gewinn ein Jahr zuvor gestanden. Analysten hätten jedoch im Schnitt mit einem noch größeren Minus gerechnet.Die Corona-Pandemie und ihre Folgen dürften den Flugverkehr noch lange Zeit belasten. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden uns weit über das laufende Jahr hinaus begleiten und die Branche nachhaltig verändern", habe CEO Stefan Schulte gesagt. "Wir gehen davon aus, dass das Passagiervolumen in Frankfurt selbst in den Jahren 2022/2023 noch um rund 15 bis 20 Prozent unter dem bisherigen Höchstwert von 2019 liegt." Von da ab erwarte der Manager wieder ein "langfristiges, moderates Wachstum".Um die Durststrecke zu überstehen, habe sich der Flughafenbetreiber im ersten Halbjahr 1,3 Mrd. Euro an zusätzlichen Finanzmitteln besorgt und mit einer neuen Anleihe im Juli weitere 800 Mio. Euro hereingeholt. Derzeit verfüge Fraport nach eigenen Angaben über knapp 3 Mrd. Euro an liquiden Mitteln und zugesicherten Kreditlinien. "Damit ist die Liquidität mindestens bis zum Ende des Jahres 2021 abgesichert", habe es geheißen.An der Börse seien die Zahlen gut angekommen. Die Fraport-Aktie notiere klar im Plus. Dennoch sollten Anleger nicht in Euphorie verfallen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Für eine nachhaltige Trendumkehr bedürfe es stärkerer operativer Impulse.DER AKTIONÄR rechne nicht mit einer baldigen Erholung und empfehle, die Fraport-Aktie zu meiden. (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link