Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (23.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie erreicht neues Mehrjahreshoch! AktienanalyseFraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) hat 2016 prächtig verdient - dank Sondereffekten, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Das EBITDA habe um 24 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro zugelegt. Unterm Strich seien mit 375 Mio. Euro sogar 36 Prozent mehr hängen geblieben. In diesem Stil solle es weitergehen. Dank der Übernahme von 14 griechischen Flughäfen stelle Fraport für 2017 einen EBITDA-Anstieg von bereinigt 853 Mio. Euro auf 980 bis 1,02 Mrd. Euro in Aussicht. Wachstum erhoffe sich der Konzern zudem von neuen Billiganboten und mehr klassischem Linienverkehr.So etwas höre die Börse natürlich gerne. Die Fraport-Aktien seien zeitweise um knapp fünf Prozent auf ein neues Mehrjahreshoch nach oben geschossen. Gehe man nach den Analysten, habe der Kurs damit aber allmählich das Ende der Fahnenstange erreicht. Zeit für Seitwärtsinvestments! (Ausgabe 11/2017)Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:64,73 EUR +1,65% (23.03.2017, 17:35)