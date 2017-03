Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

58,985 EUR (28.02.2017)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (01.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Aktienanalystin Elodie Rall von J.P. Morgan:Elodie Rall, Aktienanalystin von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Der Nettogewinn des Unternehmens sollte im letzten Jahr deutlich von Sondereffekten profitiert haben, obwohl die Entwicklung am Flughafen im türkischen Antalya schwach ausgefallen sein sollte, so die Analystin. Risiken für seine Schätzungen würden die von der Unternehmensführung erwähnten, potenziellen Restrukturierungsaufwendungen beinhalten.Elodie Rall, Aktienanalystin von J.P. Morgan, hat das Kursziel für die Fraport-Aktie von 50,00 auf 51,00 Euro erhöht, ihr Votum jedoch bei "underweight" belassen. (Analyse vom 01.03.2017)Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:59,11 EUR (28.02.2017)