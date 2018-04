Börsenplätze Fraport-Aktie:



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (18.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Sektorstudie sein Anlagevotum für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Die Fraport AG sei Eigentümer und Betreiber des größten deutschen Verkehrsflughafens Frankfurt und sei insgesamt an 30 Flughäfen auf vier Kontinenten aktiv (überwiegend in Form zeitlich befristeter langfristiger Konzessionsmodelle), so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wesentliche Standorte sind Hannover, 14 Flughäfen in Griechenland, 2 in Bulgarien, jeweils 1 in Slowenien, Russland, der Türkei, Indien, China und Peru, 2 in Brasilien, 1 in Peru. Darüber hinaus würden diverse Retail- und Einzelhandelsflächen an US-amerikanischen Flughäfen betrieben.2017 sei an allen Konzernstandorten ein Passagierwachstum erzielt worden (z.B. Frankfurt +6,1% auf 64,5 Mio., Griechenland +10,3% auf 27,6 Mio., Lima +9,3% auf 20,6 Mio. Antalya +38,5% auf 26,3 Mio., St. Petersbug +21,6% auf 16,1 Mio., Xi’an +13,1% auf 41,9 Mio.). Der Umsatz sei dynamisch um 13,5% auf EUR 2,935 Mrd. geklettert, das um außerordentliche Vorjahreseffekte bereinigte EBITDA habe um 18% zugelegt. Aufgrund dieser Effekte habe das Ergebnis je Aktie mit EUR 3,57 unter dem Vorjahreswert von EUR 4,07 gelegen. Für 2018 prognostiziere das Unternehmen für Frankfurt ein Passagierwachstum auf 67,0 Mio. bis 68,5 Mio. sowie eine leichte Steigerung der Cargo-Tonnage um 1%. Darüber hinaus werde für sämtliche Flughäfen des Portfolios mit einem Wachstum bei Passagiermenge bzw. Verkehr gerechnet. Der Konzernumsatz solle sich auf bis zu EUR 3,1 Mrd. belaufen. Auch für EBITDA (EUR 1,080 Mrd. bis EUR 1,110 Mrd.), EBIT (EUR 690 Mio. bis EUR 720 Mio.) und Konzernergebnis (EUR 400 Mio. bis EUR 430 Mio.) sei eine weitere Steigerung in Aussicht gestellt.Der Aktienkurs der Fraport AG sei in den vergangenen 12 Monaten um 11,7% geklettert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link