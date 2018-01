Bonn (www.aktiencheck.de) - Die französische Industrieproduktion ist im November um 0,5% gegenüber dem Vormonat gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Auch für UK würden heute die Daten zur Entwicklung der Industrieproduktion im November veröffentlicht. Nach Stagnation im Oktober rechne der Markt hier mit einem moderaten Plus von 0,4%. Dies wäre immerhin der achte Monat in Folge ohne einen Rückgang im Vormonatsvergleich, was aber nicht bedeute, dass die Brexit-Sorgen die Entwicklung nicht belasten würden. So dürfte die Vorjahresrate wieder unter die Marke von 2% sinken und damit weiter klar hinter der durchschnittlichen Entwicklung in der EU sowie der Eurozone zurückbleiben.Darüber hinaus stünden heute keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (10.01.2018/ac/a/m)