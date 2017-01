Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Euro konnte gestern kein Kapital aus dem überraschend kräftigen Anstieg der französischen Industrieproduktion schlagen, die im November mit +2,2% gg. Vm. einen saftigen Anstieg verzeichnete, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Höhe des Zuwachses werde allerdings auch dadurch relativiert, dass der letzte Anstieg vom Juli 2016 datiere. Zum US-Dollar habe sich die Einheitswährung gestern unterhalb von 1,06 USD eingependelt und dürfte sich auch heute in diesem Bereich seitwärts bewegen. An Dynamik habe die Aufwärtsbewegung des Euro zum Britischen Pfund verloren. Nach den kräftigen Kursgewinnen der letzten Tage dürfte es sich hier aber lediglich um eine Korrektur handeln. Einen Blick Wert sei auch weiter die Kursentwicklung des Euro zum Japanischen Yen. Stärkephasen der Einheitswährung seien zuletzt allesamt im Bereich von 124 JPY ausgelaufen. Damit scheine die Aufwärtsbewegung des Euro seit Ende Oktober des letzten Jahres auszulaufen. Bei einem nachhaltigen Fall unter 122 JPY würden deutlichere Kursverluste drohen. (11.01.2017/ac/a/m)





