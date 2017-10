Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das französische Verarbeitende Gewerbe kletterte im Berichtsmonat Oktober auf 56,7 Punkte und markierte damit den höchsten Stand seit 78 Monaten, so die Analysten der Nord LB.



Auch im Dienstleistungssektor (57,4 Punkte) habe sich die Wirtschaftsaktivität beschleunigt. Aufgrund der hohen Nachfrage hätten die Unternehmen des Privatsektors ihren Beschäftigungsaufbau noch einmal beschleunigt, der Composite PMI Employment sei zuletzt auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren geklettert. Die Sicht der Einkaufsmanager passe zu den sehr optimistischen Umfragedaten von Insee. So sei das Unternehmensvertrauen weiter gestiegen und die Produktionsaussichten würden so gut beurteilt wie zuletzt Anfang des Jahrhunderts. Vor diesem Hintergrund gehen die Analysten der Nord LB davon aus, dass die hohe Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres anhalten dürfte. Zwar habe sich die Industrieproduktion im August etwas überraschend verringert, dies dürfte aber bereits im September wieder aufgeholt werden.



Auch die bisherigen Streikaktionen, gegen die Politik von Macron sollten sich nicht allzu stark in der Statistik niederschlagen. Bislang hätten sich die Gewerkschaften auf vereinzelte Protestaktionen, insbesondere gegen die Arbeitsmarktreformen beschränkt. Macron gerate aber zunehmend in die Kritik. Die Begrenzung der Vermögensteuer nur noch auf Immobilien, die Einkommensteuerpläne oder seine Äußerungen zur Migrationspolitik stießen auf Widerspruch bei der politischen Linken und dem rechten FN, bei Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, so die Analysten der Nord LB. (Ausgabe November 2017) (31.10.2017/ac/a/m)







