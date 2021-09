Die öffentlichen Konsumausgaben würden 2021 mit etwa 6% ähnlich stark wie das Bruttoinlandsprodukt expandieren. Die Ausrüstungsinvestitionen hätten bereits im zweiten Quartal ihr Vorkrisenniveau nahezu erreicht. Obwohl die Dynamik zuletzt abgenommen habe, dürften sie dieses Jahr mit 11% kräftig zulegen. Frankreich weise im langfristigen Vergleich eine mit Deutschland ähnliche Investitionsdynamik auf. Die lebhafte Konjunktur und günstige Finanzierungsbedingungen würden hier 2022 weitere Zuwächse erwarten lassen.



Die Bauinvestitionen dürften 2021 sogar um rund 15% zulegen. Dieser starke Anstieg resultiere allerdings auch aus dem sehr niedrigen Niveau im Frühjahr 2020. Damals sei im Gegensatz zu Deutschland pandemiebedingt auch die Bautätigkeit auf Außenbaustellen eingeschränkt worden. Nachdem die Dynamik zuletzt abgenommen habe, würden steigende Wohnungsbaugenehmigungen wieder mehr Dynamik signalisieren. Die Baubeginne würden allerdings seit längerem hinterherhinken. Deutlich steigende Wohnimmobilienpreise mit Ausnahme von Paris würden ebenfalls eine regional abgestuft hohe Nachfrage zeigen. Vom Außenhandel hingegen würden dieses Jahr kaum Impulse ausgehen, da die Importe ähnlich stark zulegen würden wie die Exporte.



Die französische Regierung habe mit umfangreichen Maßnahmen wie der Finanzierung des Kurzarbeitergeldes und Hilfen für die Unternehmen die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie abgefedert. Die jetzt wieder günstigeren Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten hätten die Regierung nun bewogen, die Hilfen zurückzufahren. Seit März 2020 seien immerhin rund 80 Mrd. Euro an direkten Transfers ausgezahlt worden. Hinzu seien Kredite und Kreditgarantien von 160 Mrd. Euro gekommen. Die Staatsverschuldung dürfte sich 2021 auf etwa 120% des Bruttoinlandsprodukts belaufen. 2019 habe dieser Wert noch bei knapp 98% gelegen.



Frankreich sei es im Gegensatz zu Deutschland schon nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 nicht gelungen, den Sprung in der Staatsverschuldung abzubauen. Es sei fraglich, ob dieses Mal mehr politischer Wille aufgebracht werde. Dies wäre dringlich, um zu verhindern, dass jede neue größere Krise zu einem treppenförmigen Anstieg der Staatsverschuldung führe. Dafür müsste der öffentliche Primärsaldo, also vor Schuldendienst, gesenkt werden und/oder das mittelfristige nominale Wachstum höher ausfallen.



Um das Wachstumspotenzial zu erhöhen, sollte die Regierung stärker auf strukturelle Reformen setzen. So müsste mehr in Forschung und Entwicklung investiert werden. Der Transfer von Forschungsergebnissen in die Industrie ließe sich ebenfalls optimieren. Auch in Frankreich sinke in den nächsten Jahren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter, wenngleich schwächer als hierzulande. Dies verstärke den Fachkräftemangel. Neben einer zielgerichteten Einwanderungspolitik bleibe die Verbesserung der (beruflichen) Bildung wichtig, um die Produktivität im Land zu erhöhen.



Zudem führe kein Weg an einer Reform der Rentenversicherung vorbei, um deren Defizit zu reduzieren. Die öffentliche Hand müsse außerdem in ihrer Ausgabenpolitik deutlich zurückhaltender agieren. Frankreich habe seine Staatsausgaben im Coronajahr 2020 auf über 62% des Bruttoinlandsprodukts gesteigert (2019: 55,4%). Damit liege das Land über allen anderen vergleichbaren europäischen Ländern. Der Abstand zu Deutschland betrage seit Jahren um die 10 Prozentpunkte. Diese üppige Ausgabenpolitik erfordere hohe Einnahmen, die die Dynamik der Wirtschaft bremsen würden.



Ob es der Regierung gelinge, wie angekündigt die Staatsausgaben nur noch um 0,7% pro Jahr und damit langsamer als die Wirtschaftsleistung steigen zu lassen, bleibe insbesondere vor den auch in Frankreich anstehenden klimapolitischen Maßnahmen und der Präsidentenwahl im April 2022 fraglich. Etwas Entlastung für die öffentlichen Haushalte gehe zumindest vom Brüsseler Hilfsprogramm "NextGenerationEU" aus, von dem Frankreich bis 2023 Transfers von etwa 1,6% des Bruttoinlandsprodukts erwarten könne. (06.09.2021/ac/a/m)





