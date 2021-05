Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, den Anteilsschein des Berliner Traditionsunternehmens nach wie vor mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 20.05.2021)



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. Das Unternehmen hat vier Geschäftsbereiche: Frankieren & Office Solutions, Mail Services, Software & Business Process Automation sowie IoT. Als Marktführer in Deutschland und Österreich sowie weltweit drittgrößter Anbieter von Frankiersystemen ist der Konzern mit seiner fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte eine feste Größe. Das Unternehmen ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Der Konzern erzielte 2020 einen Umsatz von rund 196 Mio. Euro. (20.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin mit "kaufen" ein.In den letzten Jahren sei das Zahlenwerk der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) durch die Effizienzsteigerungs- und Wachstumsprogramme im Rahmen von ACT und hier insbesondere durch das zentrale ACT-Projekt JUMP belastet gewesen. Ende 2020 sei JUMP nun in dem neuen Transformationsprogramm FUTURE@FP aufgegangen. Mit Hilfe von FUTURE@FP sollten ab 2022/2023 jährliche Kosteneinsparungen von rund 10 Mio. Euro generiert werden.Die in diesem Rahmen eingeleiteten Maßnahmen hätten das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres 2020 jedoch tief in die roten Zahlen und die Konzern-Eigenkapitalquote auf nur noch knapp 8 Prozent gedrückt. Auch 2021, das neben der anhaltenden Corona-Krise im Zeichen der Transformation im Zuge von FUTURE@FP stehen werde, sehe der Vorstand als weiteres Übergangsjahr, das nach Einschätzung des Analysten nochmals mit einem deutlichen Verlust abschließen dürfte.Gleichwohl habe sich der FP-Konzern rein operativ im "Corona-Jahr" 2020 vergleichsweise gut schlagen und dabei sogar einen Free Cashflow von über 11 Mio. Euro erwirtschaften können. Dies werte Nielsen als Beleg für die Robustheit des vor allem im Kerngeschäft mit Frankiersystemen durch einen hohen Anteil wiederkehrender Erlöse gekennzeichneten Geschäftsmodells. Auch für das laufende Jahr habe der Vorstand im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen 2020 trotz eines zu erwartenden Verlusts und der geplanten Investitionen in das neue ERP/CRM-System einen positiven Free Cashflow in Aussicht gestellt. Dieser solle durch ein weiterhin konsequentes Kosten-, Liquiditäts- und Working-Capital-Management erreicht werden.Insgesamt sehe sich FP dabei gut positioniert, die Chancen in den zukünftigen Märkten mit den vorhandenen Produkten und Lösungen sowie den eingeleiteten Maßnahmen systematisch zu nutzen. Allerdings erwarte man hier keine kurzfristigen Erfolge. Zudem dürften sich zunächst auch die Effekte aus der teilweisen Umstellung der Erlöse auf SaaS- und PaaS-Modelle leicht bremsend auf die Umsatzentwicklung auswirken. Auch vor diesen Hintergründen gehe der Analyst zwar davon aus, dass nach dem aktuellen Übergangsjahr in 2022 wieder schwarze Zahlen geschrieben würden, erwarte allerdings zunächst nur moderate Wachstumsraten.Dennoch biete die FP-Aktie dem Anleger auf Basis des leicht von 4,00 Euro auf 3,80 Euro zurückgenommenen Kursziels des Analysten nach dem gestrigen Kurseinbruch ein Potenzial von gut 41 Prozent.