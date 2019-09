Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden.



Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. (10.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Mit dem Verlauf der ersten sechs Monate 2019 habe sich der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG nicht zufrieden gezeigt. Letztlich sei die Geschäftsentwicklung in allen drei Produktbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gleichwohl sei es positiv zu bewerten, dass der Konzern im Stammgeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen die gute Positionierung der Marke FP dazu habe nutzen können, gegen den rückläufigen Branchentrend weitere Marktanteile zu gewinnen.Um das im Rahmen der angepassten Guidance für das Gesamtjahr prognostizierte leichte Umsatzwachstum noch erreichen zu können, sei jedoch ein deutlicher Umsatzschub in der zweiten Jahreshälfte erforderlich. Dabei sollte sich im Produktbereich Frankieren und Kuvertieren vor allem die Markteinführung der PostBase Vision in den USA positiv auswirken. Der Wachstumsbereich Software/Digital dürfte in weiter zunehmendem Maße vom Ausbau des Angebotsspektrums und dem Launch neuer Produkte profitieren. Beim Sorgenkind Mail Services solle die zum 01. Juli wirksame Portoerhöhung der Deutschen Post AG in Verbindung mit der erfolgten vertrieblichen Neuausrichtung zu einer Umkehr des negativen Trends führen.Insgesamt benötige die Transformation der FP vom klassischen Frankiermaschinenhersteller zum Anbieter für sichere digitale Kommunikation allerdings offensichtlich mehr Zeit, als man zunächst erwartet habe. Gleichwohl bekräftige der Analyst jedoch seine positive Einstellung zu dem Geschäftsmodell des Berliner Traditionsunternehmens mit einem hohen Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse.Auf Basis der reduzierten Schätzungen liege das KGV der FP-Aktie für 2020 bei lediglich 6,7. Dabei könnte die Dividendenrendite von 2,2 Prozent für 2019 für das Folgejahr noch weiter ansteigen.In der aktuellen Situation nimmt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die FP-Aktie nochmals leicht von 4,00 auf 3,80 Euro sowie die Einstufung auf dem derzeitigen Kursniveau von "kaufen" auf eine gute Halteposition zurück. Dabei biete sich an schwachen Tagen vor allem für längerfristig orientierte Investoren ein Blick auf das Papier an. (Analyse vom 10.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link