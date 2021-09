Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. Das Unternehmen hat vier Geschäftsbereiche: Frankieren & Office Solutions, Mail Services, Software & Business Process Automation sowie IoT. Als Marktführer in Deutschland und Österreich sowie weltweit drittgrößter Anbieter von Frankiersystemen ist der Konzern mit seiner fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte eine feste Größe. Das Unternehmen ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Der Konzern erzielte 2020 einen Umsatz von rund 196 Mio. Euro. (06.09.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin mit "kaufen" ein.Die erste Hälfte des aktuellen Geschäftsjahres 2021 habe die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen zum Trotz sowohl über den eigenen als auch den Erwartungen des Analysten abschließen können. Dabei hätten sich neben der robusten Umsatzentwicklung auch die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen in Form von Einsparungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.Mit der zunehmenden Anpassung der Kostenstrukturen an das Geschäftsvolumen sollten Effektivität, Effizienz und Profitabilität weiter gesteigert werden, sodass ab 2022/2023 jährliche Kostenreduktionen von rund 10 Mio. Euro avisiert würden. Zudem sollten nach der Neuausrichtung der Organisationsstruktur im Zuge einer kundenzentrierten Marktbearbeitung vor allem die digitalen Angebote weiterentwickelt und ausgebaut werden.Dabei stünden neben Vertrieb und Weiterentwicklung der reinen Software-Produkte wie der E-Signaturlösung FP Sign auch die Kombination von SaaS- und PaaS-basierten digitalen Lösungen wie FP Parcel Shipping oder Vision 360 mit dem klassischen Hardware-Geschäft mit Frankiersystemen im Fokus, um so zusätzliche Geschäftspotenziale zu heben.Mit Blick auf den erfreulichen Verlauf der ersten sechs Monate habe der Vorstand im August seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr beim Umsatz leicht und beim EBITDA kräftig angehoben. Auch der Analyst habe seine Schätzungen vor allem auf der Ergebnisseite ein gutes Stück heraufgesetzt.Da sich die jüngsten positiven Meldungen bislang noch nicht nennenswert im Aktienkurs niedergeschlagen hätten, biete der FP-Anteilsschein bei Ansatz des deutlich auf 4,40 Euro erhöhten Kursziels aktuell ein Upside-Potenzial von fast 46 Prozent.Daher erachtet Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, das derzeitige Niveau als eine gute Gelegenheit für den etwas risikoaffineren Investor, der auf eine erfolgreiche sukzessive Transformation des Berliner Traditionsunternehmens setzt, die FP-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 06.09.2021)