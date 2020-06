Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = "Sichere digitale Kommunikation"). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software/Digital", "Frankieren und Kuvertieren" sowie "Mail Services" digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost.



Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 97-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT)) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) unter die Lupe.Der Start ins Jahr 2020 sei für die Aktie des Frankier- und Kuvertierspezialisten Francotyp vielversprechend gewesen. Auf Basis des starken Kerngeschäfts - hier rangiere das Unternehmen mit einem Marktanteil von über 12% weltweit an dritter Stelle - habe die Zuversicht überwogen, dass Francotyp der Wandel zu einem digitalen Anbieter gelingen werde. Dann hätten Corona und Unstimmigkeiten zwischen der Geschäftsführung sowie der Großaktionärin Obotritia Capital belastet. Doch selbst bei dieser Gemengelage könnte die Aktie Potenzial haben.Operativ habe Francotyp einen Schritt nach vorne gemacht. Der Umsatz sei im Geschäftsjahr 2019 um gut 2% auf 209,1 Mio. Euro gestiegen, womit das im August 2019 revidierte Erlösziel erreicht worden sei. Das EBITDA habe planmäßig um fast 93% auf 33,3 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe ein Konzernergebnis von 1,7 Mio. Euro gestanden (GJ 2018: 0,9 Mio. Euro). Auch im ersten Quartal 2020 habe der Trend gehalten: Getragen vom starken Kerngeschäft Frankieren und Kuvertieren und kräftigen Zuwächsen bei Mail Services sei der Umsatz um 9,4% auf 57,0 Mio. Euro geklettert. Das Konzernergebnis sei um fast 53% auf 1,9 Mio. Euro gesprungen.Durch die Folgen der Pandemie werde es so aber nicht weitergehen: Das Management rechne entgegen der einstigen Planung (Umsatzanstieg: 5 bis 8%, EBITDA zwischen 30 und 34 Mio. Euro) mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und EBITDA. Zu wenig für Großaktionärin Obotritia, hinter der sich der Investor Rolf Elgeti verberge. Hinter dem Vorstoß von Elgeti, CEO Günther abzusetzen, solle laut Medienberichten eine Zerschlagung von Francotyp stehen. Die positive Einschätzung der Experten zur Aktie fuße indes auf den zuletzt gezeigten operativen Fortschritten. Wenngleich die Entwicklung nicht linear verlaufen sei, würden die Experten das Jahr 2019 als Erfolg werten. Die deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge auf 15,9% (GJ 2018: 8,5%) stimme zuversichtlich. Nach einem Nettoverlust von 0,5 Mio. Euro in 2020 würden die Experten für 2021 einen Ergebnisanstieg auf 4,5 Mio. Euro schätzen.Risikobereite Anleger bauen eine erste Position bei der Francotyp-Postalia-Aktie auf, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 24 vom 20.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link