Frankfurt-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

4,70 Euro +4,44% (18.04.2018, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

4,65 Euro -0,32% (18.04.2018, 13:16)



TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

7,25 CAD +2,40% (17.04.2018)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie::

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie::

A0ETVA



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

F4S



TSE-Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie::

FVI



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben.

(18.04.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Dalton Baretto, Aktienanalyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) weiterhin zum Kauf.Nach starken Q1/18-Produktionsergebnissen haben die Analysten von Canaccord Genuity ihre Prognosen für Fortuna Silver Mines Inc. nach oben angepasst.Die Silberproduktion sei bei Caylloma und San Jose höher gewesen als angenommen, was auch für die Materialqualität gelte.Analyst Dalton Baretto hält am Kursziel für die Fortuna Silver Mines-Aktie von 9,25 CAD fest. Investoren biete sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau deutliches Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fortuna Silver Mines-Aktie: